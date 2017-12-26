В телефонном режиме. Лавров и Тиллерсон обсудили Украину

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности", — отмечается в документе.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе разговора Лавров и Тиллерсон затрагивали и другие международные темы, в том числе ситуацию в Украине в контексте выполнения минских договоренностей.

"Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата", — добавили в МИД РФ.

Президент Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.