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    В телефонном режиме. Лавров и Тиллерсон обсудили Украину

    (обновлено: )155
    Как отмечается, подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата"
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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    "При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности", — отмечается в документе.

    Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе разговора Лавров и Тиллерсон затрагивали и другие международные темы, в том числе ситуацию в Украине в контексте выполнения минских договоренностей.

    "Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата", — добавили в МИД РФ.

    Президент Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

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