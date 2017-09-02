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    Политика

    Вступило в силу введение биометрического контроля с Россией

    Тема:

    Украина вводит биометрику для иностранцев (12)

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    В субботу в правительственной газете "Урядовый курьер" опубликован указ президента о введении в действие решения СНБО о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе.
    Блок-пост. Архивное фото
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Указ президента Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года опубликован в официальной прессе в субботу, решение вступило в силу.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 10 июля, которым предусматривается введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

    В субботу указ президента о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

    "Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в указе президента, опубликованном в газете в субботу. 

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