Это американская история Украины. Рудяков о мемуарах Байдена

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что именно его звонок мог стать причиной побега экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Об этом он написал в своей книге мемуаров "Обещай мне, папа", которая вышла в свет в ноябре текущего года.

"Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", — сообщил Байден.

По его словам, в том разговоре он предупредил Януковича о том, что "русские друзья" уже не смогут ему помочь.

"Униженный, Янукович бежал из Украины на следующий день…" — написал автор.

Кроме бегства Януковича, Байден в своей книге пишет о разговорах с Петром Порошенко и Арсением Яценюком, попытках убедить их работать сообща и забыть о разногласиях.

Такое уже было — о событиях в Югославии

Откровения Байдена не повлияют на упомянутых в мемуарах украинских политиков, уверен политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. По его словам, у нас давно уже никто не стесняется зависимости даже от средних американских чиновников — "это даже у нас уже не оскорбительно, быть марионеткой американской, а престижно".

"Что касается моего впечатления… Это абсолютно не удивительно, поскольку я 15-20 лет назад наблюдал, как эти вещи делались на примере Югославии. Только в отставку уходит очередной американский чиновник, через полгода выходят его мемуары, где он рассказывает, как они потрошили страну… Всю эту грязь, диванные вещи, которые обычно хранились в архивах, американцы все это вываливали", — напомнил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Он добавляет, что это такой «американский стайл», а за свои книги Байден получит в три раза больший гонорар — потому что вставляет в них подобные «изюминки».

"Я еще два года назад говорил: вот эти ребята уйдут в отставку и тогда мы узнаем много интересного, как и что у нас творилось", — сказал Рудяков.

Еще не все сказал

В то же время понятно, что есть вещи, в которых Байден преувеличивает свою роль, уверен политолог.

"Понятно, что Байден полностью свободно, без всяких ограничений, без коммерческих мотивов, говорит о Януковиче. Но не говорит, например, о своем выступлении в декабре 2015 года, когда он с трибуны Верховного Совета призвал бороться с коррупцией и сказал: "Коррупция — в этом зале». И весь Верховный Совет замер. Но он остановился, сделал паузу и не продолжил свою мысль. Видимо, еще рано. Байден еще не рассказывает, кому он звонил, чтобы прекратить коррупцию и т.д. Есть вещи, которые он еще напишет в следующей книжке, или во втором томе", — отметил Рудяков.

А все остальное — это известные вещи, добавляет он: "администрация того состава и лично Байден звонили, манипулировали, давали поручения". В целом вполне вероятно, что роль Байдена в решении Януковича позорно бежать была пусть не решающей, но одним из важных факторов, который определил развитие событий 21-22 февраля, делает вывод политолог.

"Американская история украинских событий"

Впрочем, "американская" история украинских событий написана еще не до конца, уверен Павел Рудяков: "там еще кроме Байдена куча чиновников, которые дописывают свои книжки. Они все пишут, это у них так принято — это и паблисити, и заработок хороший. Потом рассказывать о своих победах и успехах".

"Мы для них люди и страны не первого статуса, поэтому они рассказывают. Хотя имеют право, они действительно все это делали, руководили этим всем — чего тут стесняться?" — подытожил эксперт.

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Напомним, мемуары Джо Байдена, озаглавленные "Обещай мне, папа", вышли в ноябре. Он посвятил книгу своему сыну Бо, который в 2015 году скончался от рака мозга. В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.

Сам Байден однажды признавался, что общался с президентом Украины Петром Порошенко чаще, чем с собственной женой.