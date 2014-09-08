ЕС окончательно согласовал новые санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 8 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник окончательно согласовал расширение секторальных санкций против России, но отложил их публикацию и вступление в силу на ближайшие дни, чтобы оценить действие перемирия в Украине, говорится в заявлении председателя Евросовета Хермана ван Ромпея.

"Пакет новых ограничительных мер против России был принят Советом сегодня (по письменной процедуре), расширив целенаправленные меры от 31 июля", — заявил председатель Евросовета.

По его словам, "вступление в силу путем публикации в Официальном журнале произойдет в ближайшие несколько дней. Это даст время для оценки выполнения соглашения о прекращении огня и мирного плана".

США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов и компаний и угрожали расширить ограничительные меры. Последним случаем применения подобной практики стали июльские санкции.

Евросоюз 30 июля обнародовал санкционный список по Украине, в который были включены восемь человек и три юрлица. Среди них первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, четыре российских бизнесмена, глава МВД Крыма, а также два представителя самопровозглашенных на востоке Украины "народных республик".