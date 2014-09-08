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    Россия

    ЕС откладывает завершение процедуры принятия новых санкций против РФ

    Тема:

    Санкции в отношении России_2014 (811)

    (обновлено: )51801
    Рейтер отмечает, что постпреды в частности, обсудят введение санкций с возможностью их приостановки в случае, если перемирие на востоке Украины продолжится.
    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз откладывает завершение процедуры принятия новых санкций в отношении РФ в связи с тем, что ряд стран хочет обсудить возможность их снятия в случае соблюдения перемирия в Украине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на диписточник.

    Как стало известно ранее, постпреды стран-членов ЕС в понедельник в19.00 по киевскому времени соберутся на экстренное заседание для обсуждения дальнейших действий по применению секторальных санкций в отношении РФ. 

    Рейтер отмечает, что постпреды в частности, обсудят введение санкций с возможностью их приостановки в случае, если перемирие на востоке Украины продолжится.

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    Как сообщил РИА Новости европейский дипломат, результаты письменной процедуры по окончательному одобрению санкций будут объявлены не раньше завершения встречи постпредов.

    США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов и компаний и угрожали расширить ограничительные меры. Последним случаем применения подобной практики стали июльские санкции.

    Евросоюз 30 июля обнародовал санкционный список по Украине, в который были включены восемь человек и три юрлица. Среди них первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, четыре российских бизнесмена, глава МВД Крыма, а также два представителя самопровозглашенных на востоке Украины "народных республик".

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