ЕС откладывает завершение процедуры принятия новых санкций против РФ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз откладывает завершение процедуры принятия новых санкций в отношении РФ в связи с тем, что ряд стран хочет обсудить возможность их снятия в случае соблюдения перемирия в Украине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на диписточник.

Как стало известно ранее, постпреды стран-членов ЕС в понедельник в19.00 по киевскому времени соберутся на экстренное заседание для обсуждения дальнейших действий по применению секторальных санкций в отношении РФ.

Рейтер отмечает, что постпреды в частности, обсудят введение санкций с возможностью их приостановки в случае, если перемирие на востоке Украины продолжится.

Как сообщил РИА Новости европейский дипломат, результаты письменной процедуры по окончательному одобрению санкций будут объявлены не раньше завершения встречи постпредов.

США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов и компаний и угрожали расширить ограничительные меры. Последним случаем применения подобной практики стали июльские санкции.

Евросоюз 30 июля обнародовал санкционный список по Украине, в который были включены восемь человек и три юрлица. Среди них первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, четыре российских бизнесмена, глава МВД Крыма, а также два представителя самопровозглашенных на востоке Украины "народных республик".