Порошенко назвал условия проведения выборов в Донбассе

@poroshenko Завершение АТО: перелома ситуации в Донбассе не будет Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает введение миссии миротворцев ООН в Донбасс единственным путем, который может дать возможность провести местные выборы в регионе.

"Миротворческие силы на оккупированном Донбассе — это единственный возможный способ, чтобы, наконец, начать политический процесс подготовки к местным выборам, но под контролем международных сил обеспечения мира", — заявил Порошенко в пятницу на брифинге после встречи с президентом Словении Борутом Пахором.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.