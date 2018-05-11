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    Политика

    Порошенко назвал условия проведения выборов в Донбассе

    (обновлено: )462010
    Миротворческие силы в Донбассе - это единственный возможный способ, чтобы начать политический процесс подготовки к местным выборам, заявил президент Украины Петр Порошенко.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    Петр Порошенко в Донбассе
    @poroshenko
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    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает введение миссии миротворцев ООН в Донбасс единственным путем, который может дать возможность провести местные выборы в регионе.

    "Миротворческие силы на оккупированном Донбассе — это единственный возможный способ, чтобы, наконец, начать политический процесс подготовки к местным выборам, но под контролем международных сил обеспечения мира", — заявил Порошенко в пятницу на брифинге после встречи с президентом Словении Борутом Пахором.

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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