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    Высланные российские журналистки попали в базу "Миротворца"

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (631)

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    Как сообщается на сайте "Миротворца", журналистки внесены в базу данных как "антиукраинские", они якобы были направлены в Киев "для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине Дня Победы".
    Акция в поддержку сайта Миротворец под зданием Министерства информполитики
    Игорь Савчук/Facebook

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Днем с огнем не найти. Свобода слова в Украине в репрессиях и в загоне
    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Две журналистки российских телеканалов — "Первый канал" и "Россия" — Валентина Соловьева и Ольга Юрьева, которых ранее выдворили из Украины, попали в базу данных сайта "Миротворец".

    Ранее в среду Служба безопасности Украины заявила, что сотрудники спецслужбы задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан Соловьеву и Юрьеву, им запретили въезд в Украину сроком на три года.

    Как сообщается на сайте, журналистки внесены в базу данных как "антиукраинские", они якобы были направлены в Киев "для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине Дня Победы", отснятые материалы они якобы намеревались использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения в обществе дезинформации".

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