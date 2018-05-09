Высланные российские журналистки попали в базу "Миротворца"

Ранее в среду Служба безопасности Украины заявила, что сотрудники спецслужбы задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан Соловьеву и Юрьеву, им запретили въезд в Украину сроком на три года.
Как сообщается на сайте, журналистки внесены в базу данных как "антиукраинские", они якобы были направлены в Киев "для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине Дня Победы", отснятые материалы они якобы намеревались использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения в обществе дезинформации".
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