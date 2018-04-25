наверх
25.04.201816:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    КС признал неконституционным предоставление Минюсту функции следствия

    (обновлено: )54
    Конституционный суд считает, что из-за подчинения следственных органов службы Минюсту не возможно обеспечить соблюдение конституционных требований независимости расследования преступлений, совершенных против подозреваемых и осужденных.
    Конституционный суд Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Уголовно-исполнительной службе Министерства юстиции функции следствия.

    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Военные пенсионеры под Кабмином: старые требования и новая попытка штурма

    Об этом говорится в решении КС в деле по обращению бывшего уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, сообщают Украинские новости

    "Признать не соответствующей Конституции (является неконституционной) ч.6 ст.216 Уголовного процессуального кодекса Украины, в соответствии с которой "следственные органы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", — сказано в нем.

    Соответствующая норма утратит силу через три месяца — 24 июля.

    Суд обязал парламент урегулировать норму в соответствии с Конституцией и этим решением.

    Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

    КС мотивировал свое решение тем, что из-за подчинения следственных органов службы Минюсту не возможно обеспечить соблюдение конституционных требований независимости расследования преступлений, совершенных против подозреваемых и осужденных.

    Конституционный суд (КС) Украины принял к рассмотрению представление группы депутатов Верховной Рады, которые призывают признать неконституционным закон, предполагающий проведение медреформы в стране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    На месте убийства в Херсоне
    Криминальные войны в Украине
    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата