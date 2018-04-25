КС признал неконституционным предоставление Минюсту функции следствия

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Уголовно-исполнительной службе Министерства юстиции функции следствия.

Об этом говорится в решении КС в деле по обращению бывшего уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, сообщают Украинские новости.

"Признать не соответствующей Конституции (является неконституционной) ч.6 ст.216 Уголовного процессуального кодекса Украины, в соответствии с которой "следственные органы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", — сказано в нем.

Соответствующая норма утратит силу через три месяца — 24 июля.

Суд обязал парламент урегулировать норму в соответствии с Конституцией и этим решением.

Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

КС мотивировал свое решение тем, что из-за подчинения следственных органов службы Минюсту не возможно обеспечить соблюдение конституционных требований независимости расследования преступлений, совершенных против подозреваемых и осужденных.

Конституционный суд (КС) Украины принял к рассмотрению представление группы депутатов Верховной Рады, которые призывают признать неконституционным закон, предполагающий проведение медреформы в стране.