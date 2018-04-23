МИД: Россия тестирует в Украине методы дестабилизации государств

КИЕВ, апр — РИА Новости Украина. Страны Большой семерки поддерживают евроатлантические стремления Украины.

Об этом после участия во встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Торонто рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Абсолютно у всех министров звучало, что Украина является частью демократического сообщества, трансатлантического сообщества", — сказал он.

По словам министра, "гибридная российская агрессия против Украины позволяет Москве испытать методы дестабилизации ситуации и в других государствах…То, что Россия делает в Украине — это полигон для дальнейшей дестабилизации всего демократического общества", — подчеркнул глава МИД, сообщает Укринформ.

По его убеждению, накануне выборов в Украине попытки расшатать ситуацию в государстве активизируются.

Ранее Климкин заявил, что страны G7 поддерживают позицию Украины по вопросу введения миротворцев в Донбасс.