наверх
23.04.201820:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Политика

    МИД: Россия тестирует в Украине методы дестабилизации государств

    (обновлено: )11603
    По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина, накануне выборов в Украине будут усилены попытки расшатать ситуацию.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, апр — РИА Новости Украина. Страны Большой семерки поддерживают евроатлантические стремления Украины.

    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк
    Пересмотр отношений ЕС с РФ. Что светит Украине?

    Об этом после участия во встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Торонто рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

    "Абсолютно у всех министров звучало, что Украина является частью демократического сообщества, трансатлантического сообщества", — сказал он.

    По словам министра, "гибридная российская агрессия против Украины позволяет Москве испытать методы дестабилизации ситуации и в других государствах…То, что Россия делает в Украине — это полигон для дальнейшей дестабилизации всего демократического общества", — подчеркнул глава МИД, сообщает Укринформ.

    По его убеждению, накануне выборов в Украине попытки расшатать ситуацию в государстве активизируются.

    Ранее Климкин заявил, что страны G7 поддерживают позицию Украины по вопросу введения миротворцев в Донбасс.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Киево-Печерская лавра
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии