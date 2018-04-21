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    Политика

    Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий

    (обновлено: )24504
    Переяслав-Хмельницкий городской совет выступает за перименования с целью возвращения городу его исторического названия Переяслав.
    Въезд в город Переяслав-Хмельницкий после его переименования
    Фото КиевВласть

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

    Днепр
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    Предлагается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области на город Переяслав, сообщает "Радио Свобода".

    Переименование города инициировала Переяслав-Хмельницкий городской совет с целью возвращения городу его исторического названия Переяслав.

    Сейчас город Переяслав-Хмельницкий, в котором проживает 27 391 житель, является городом областного значения. Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом.

    Ранее Верховная Рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании ВДВ в ДШВ Вооруженных сил Украины. Такое решение в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 

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