Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Предлагается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области на город Переяслав, сообщает "Радио Свобода".

Переименование города инициировала Переяслав-Хмельницкий городской совет с целью возвращения городу его исторического названия Переяслав.

Сейчас город Переяслав-Хмельницкий, в котором проживает 27 391 житель, является городом областного значения. Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом.

Ранее Верховная Рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании ВДВ в ДШВ Вооруженных сил Украины. Такое решение в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.