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    Политика

    В Раде предложили ввести ответственность за критику Евромайдана

    (обновлено: )233010
    Депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий ранее заявил, что нынешние власти Украины ведут себя, как фашистские оккупанты: переименовывают названия городов и улиц, уничтожают памятники, запрещают русский язык.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий считает необходимым принять закон о введении в Украине уголовной ответственности за негативные высказывания политиков о Евромайдане.

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    Депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий ранее заявил, что нынешние власти Украины ведут себя, как фашистские оккупанты: переименовывают названия городов и улиц, уничтожают памятники, запрещают русский язык. По его мнению, в 2014 году в Украине "не было никакой революции, а был государственный переворот в интересах одной из олигархических групп".

    "Каждое государство, если оно не оберегает свои национальные святыни и свою историю, оно в итоге теряет государственность. Я думаю, что нам этот законопроект (об уголовной ответственности – ред.) стоит принимать", — сказал Высоцкий в комментарии интернет-изданию "Обозреватель".

    Депутат также выразил недоумение в связи с тем, что многие инициативы подобного рода не находят поддержки в Раде.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром столкновений, погибли более 100 человек. Ранее начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что в зданиях на Майдане нашли еще 10 пуль.

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