Открытие Дома профсоюзов, сгоревшего во время Евромайдана, отложили

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Открытие обновленного фасада Дома профсоюзов в центре Киева перенесли.

Об этом в комментарии 44.ua сообщил глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа.

По его словам, открытие перенесли из-за непогоды.

"В ближайшее время баннер с Дома профсоюзов не будем снимать из-за погоды. Строители советуют открыть обновленный фасад через месяц с наступлением тепла", — сказал Юрий Работа.

Он добавил, что фасад здания уже отремонтирован, внутренние работы идут по графику, планируется завершить ко Дню Независимости.

Напомним, что здание Дома профсоюзов было сильно повреждено при пожаре 18-20 февраля 2014 года, когда в Киеве проходил Евромайдан. В Доме профсоюзов располагались участники акций протеста, а также штаб Евромайдана.