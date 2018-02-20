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    Из гостиницы "Украина" извлекают пули, выпущенные на Евромайдане

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    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (174)

    (обновлено: )96918
    Как рассказал начальник отдела департамента спецрасследований Генпрокуратуры, "в отеле "Украина" пули искали и в первые дни, но, правда говоря, без высотных работ, то есть менее качественно".
    Евромайдан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. 

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Начались высотные работы по извлечению пуль из здания гостиницы "Украина" в центре Киева, которые были выпущены в ходе противостояния на Евромайдане, рассказал начальник отдела департамента спецрасследований Генпрокуратуры Алексей Донской в эфире телеканала ICTV.

    "Сейчас идут высотные работы по извлечению этих пуль из домов… Хочу отметить, что в отеле "Украина" пули искали и в первые дни, но, правда говоря, без высотных работ, то есть менее качественно", — сообщил Донской.

    Он также объяснил, что работы начаты так поздно из-за большого количества эпизодов (около 3 тыс.), которые касаются преступлений против активистов Евромайдана.

    Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства по факту расстрелов на Евромайдане в феврале 2014 года заказала услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в Киеве.

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