Из гостиницы "Украина" извлекают пули, выпущенные на Евромайдане

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина.

Начались высотные работы по извлечению пуль из здания гостиницы "Украина" в центре Киева, которые были выпущены в ходе противостояния на Евромайдане, рассказал начальник отдела департамента спецрасследований Генпрокуратуры Алексей Донской в эфире телеканала ICTV.

"Сейчас идут высотные работы по извлечению этих пуль из домов… Хочу отметить, что в отеле "Украина" пули искали и в первые дни, но, правда говоря, без высотных работ, то есть менее качественно", — сообщил Донской.

Он также объяснил, что работы начаты так поздно из-за большого количества эпизодов (около 3 тыс.), которые касаются преступлений против активистов Евромайдана.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства по факту расстрелов на Евромайдане в феврале 2014 года заказала услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в Киеве.