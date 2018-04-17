Новоизбранный нардеп Зварич показал 5 млн налички и 2 японских меча

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Нардеп Роман Зварич, который прошел в Раду от "Блока Петра Порошенко" вместо Валерия Пацкана, избранного председателем Счетной палаты, приступил к исполнению своих обязанностей. Зварич зачитал присягу депутата на заседании парламента, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на спикера Андрея Парубия.

Зварич задекларировал 149,5 тыс. гривен доходов и два японских коллекционных меча (катана) за 2017 год.

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, всю сумму доходов Зварича составили проценты от вклада в "ПриватБанке", на счетах которого он хранит 11 тыс гривен и 18 тыс долларов.

471 тысяч гривен Зварич указал как средства, одолженные третьим лицам, а вместе с супругой Светланой он владеет 150 тыс долларов и 5 млн гривен наличных средств.

Депутат владеет 80% квартиры площадью 68 кв. м в Киеве, автомобилем Land Rover Range Rover Sport 2010 года выпуска за 891 тыс гривен, прицепом Boeckmann C22 и 2 наручными часами (Ulysse Nardin и Breguet).

Жена Зварича задекларировала 27 тыс гривен зарплаты в компании "Инженерная группа "Арей" и 13 тыс гривен зарплаты в компании "НВФ "УНИС".

Компании "Арей" она одолжила 572 тыс гривен, а собственной компании "Научно-производственная фирма "Украинские национальные информационные системы" — 4,1 млн гривен.

В ее собственности жилой дом (476 кв. м), 10 земельных участков общей площадью 171 531 кв. м, а также недостроенные жилой дом (240 кв. м), сеновал (510 кв. м), конюшня (240 кв. м), мастерская (96 кв. м) и гараж (48 кв. м).

Жена задекларировала автомобили Land Rover Range Rover 2008 года выпуска и Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2007 года выпуска, а также наручные часы Ulysse Nardin и коллекцию народных икон.

Ранее сообщалось, что Роман Зварич занимал пост директора юридического департамента центрального штаба Петра Порошенко на выборах президента.