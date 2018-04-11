Премьер Литвы направился в Донбасс

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду направился на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

"Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш посетят восток Украины", — говорится в сообщении министерства в Twitter, к которому ведомство прикрепило фотографию из аэропорта.

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс та Міністр з питань тимчасово окуповпних територій та ВПО Вадим Черниш відвідають схід України. pic.twitter.com/a93HYo6n2w — МТОТ (@mtot_gov_ua) 11 апреля 2018 г.

Ранее в пресс-службе литовского правительства сообщили, что Сквернялис 11 апреля отправится с рабочим двухдневным визитом в Украину.

По данным литовского правительства, премьер Литвы намерен встретиться с руководством подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области, ознакомиться с процессом ликвидации последствий конфликта в Донбассе. Он также посетит медучреждение, отремонтированное за счет Литвы, и откроет детскую площадку, построенную за средства, собранные литовскими волонтерами. Также премьер передаст военнослужащим помощь.

В Киеве Сквернялис намерен встретиться с премьером Украины Владимиром Гройсманом, он примет участие в открытии Киевского форума безопасности, а также в сессии премьеров Украины, Литвы и Молдавии "Региональное сотрудничество: объединение общих целей".

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.