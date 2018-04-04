наверх
04.04.201819:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко за время голодовки "очень подурнела" - сестра

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (260)

    (обновлено: )26123
    Сестра Надежды Савченко отметила, что политик "очень подурнела" и похудела на 10 килограмм, но сигареты у нее есть, и это "ее маленькая радость".
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко за 12 дней голодовки "очень подурнела" и похудела на 10 килограмм, но сигареты у нее есть, и это "ее маленькая радость", заявила сестра политика Вера интернет-изданию "Украинская правда".

    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дьяченко: зачем Савченко в тюрьме предвыборные ролики

    Вера отметила, что видела Надежду 3 апреля. "Она голодает 12 дней, имеет боевой настрой. Но, конечно, очень подурнела и потеряла десять килограмм. Была больше 80 килограмм, а сейчас 75. Но рвоты нет – ей уже дали воду бутилированную, потому что до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства, "Ношпу" и капли для носа", — сказала сестра арестованной.

    Она заверила, что Савченко не употребляет глюкозы, чая или кофе. "Если есть глюкоза – это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты – это ее маленькая радость", — сказала Вера.

    По словам Веры, Надежда не собирается прекращать голодовку.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине
    Назар Холодницкий
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП