Савченко за время голодовки "очень подурнела" - сестра

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко за 12 дней голодовки "очень подурнела" и похудела на 10 килограмм, но сигареты у нее есть, и это "ее маленькая радость", заявила сестра политика Вера интернет-изданию "Украинская правда".

Вера отметила, что видела Надежду 3 апреля. "Она голодает 12 дней, имеет боевой настрой. Но, конечно, очень подурнела и потеряла десять килограмм. Была больше 80 килограмм, а сейчас 75. Но рвоты нет – ей уже дали воду бутилированную, потому что до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства, "Ношпу" и капли для носа", — сказала сестра арестованной.

Она заверила, что Савченко не употребляет глюкозы, чая или кофе. "Если есть глюкоза – это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты – это ее маленькая радость", — сказала Вера.

По словам Веры, Надежда не собирается прекращать голодовку.

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.