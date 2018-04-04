Сестра Савченко заявила о попытке заложить бомбу в ее авто

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Сестра задержанного нардепа Надежды Савченко Вера заявила, что в ее автомобиле нашли закладку на взрывчатку, которая при большой скорости могла сработать. Об этом она рассказала телеканалу ZIK.

"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью", – говорит сестра Надежды Савченко.

Женщина также рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

"Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она употребляет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее пути дыхания осушены. Я ей передала капли и общалась с штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не принимает их систематически, ибо в капсулы можно насыпать что угодно", – рассказала Вера Савченко.

До этого сообщалось, что Вера Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу в связи с задержанием и арестом сестры.

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По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.