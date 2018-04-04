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    Политика

    Экс-адвокат Савченко пояснил, почему взял самоотвод

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (259)

    (обновлено: )311
    Адвокат Виктор Чевгуз отметил, что он адвокат по уголовным делам, а Надежда Савченко защищается политическими методами.
    Виктор Чевгуз
    Страница "Вконтакте" Виктора Чевгуза

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Адвокат Виктор Чевгуз, который был защитником депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, объяснил, что взял самоотвод в этом деле из-за разных взглядов на ведение защиты.

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    "Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне… Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу", — цитирует Чевгуза издание "Украинская правда".

    Он также сообщил, что они с Савченко нашли взаимопонимание в этом вопросе (в самоотводе адвоката – ред.). Кроме того он добавил, что продолжит оказывать депутату правовую помощь по уголовным эпизодам и уголовным статьям.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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