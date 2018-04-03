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    Политика

    Адвокат Савченко отказался ее защищать

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (257)

    (обновлено: )43101
    Адвокат опубликовал фото заявления старшему следователю Службы безопасности Украины о самоотводе. В документе он сообщает о разрыве договора о предоставлении правовой помощи Надежде Савченко.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Виктор Чевгуз, адвокат внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, написал заявление о самоотводе от ее дела.

    "Самоотвод. Не хотел подавать, но…", — прокомментировал адвокат заявление, фотографию которого он опубликовал на своей странице в Facebook.

    Адвокат опубликовал фото заявления старшему следователю Службы безопасности Украины о самоотводе. В документе он сообщает о разрыве договора о предоставлении правовой помощи Надежде Савченко.

    При этом защитник уточнил, что это решение согласовано с политиком, и попросил устранить его от уголовного дела. Его заявление датировано 31 марта 2018 года.

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    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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