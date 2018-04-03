Адвокат Савченко отказался ее защищать

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Виктор Чевгуз, адвокат внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, написал заявление о самоотводе от ее дела.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но…", — прокомментировал адвокат заявление, фотографию которого он опубликовал на своей странице в Facebook.

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Адвокат опубликовал фото заявления старшему следователю Службы безопасности Украины о самоотводе. В документе он сообщает о разрыве договора о предоставлении правовой помощи Надежде Савченко.

При этом защитник уточнил, что это решение согласовано с политиком, и попросил устранить его от уголовного дела. Его заявление датировано 31 марта 2018 года.

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По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.