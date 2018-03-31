Хроника 30 марта. Отстранение Савченко, декларация Порошенко, операция Шварценеггера

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент временно отстранил губернатора Николаевской области от выполнения обязанностей, во Львов прибыла всемирно известная Пэрис Хилтон, Болгария отказалась высылать российских дипломатов. Об этих и других новостях пятницы в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Порошенко отстранил от должности главу Николаевской ОГА Савченко

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко отстранен от исполнения обязанностей на время расследования самоубийства и.о. директора Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Соответствующее решение принял президент Петр Порошенко, сообщил руководитель главного департамента информационной политики Администрации президента Андрей Жигулин.

Накануне Савченко написал и зарегистрировал письменное обращение к президенту Украины Петру Порошенко об отстранении его от службы на время следствия по делу самоубийства и.о. руководителя Николаевского аэропорта, героя-летчика Владислава Волошина.

По словам Жигулина, глава Николаевской ОГА отстранен, "а если следствие докажет его вину, то он будет уволен с занимаемого поста".

Президент обнародовал свою декларацию

Доходы президента Петра Порошенко в 2017 году составили почти 16,304 миллиона гривен, сообщила пресс-служба главы государства вечером в пятницу.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен — проценты по депозитам", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что с этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации президента за 2017 год, которая в пятницу появилась в открытом доступе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, из суммы годового дохода Порошенко уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам. Из указанных доходов также удержан 1,5% военного сбора. Сумма средств, которую президент хранит на банковских счетах, уменьшилась за год на 430 тысяч долларов. Также уточняется, что сумма задекларированных расходов на отдых в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ.

"Ни одной копейки не потрачено из государственного бюджета", — заверила пресс-служба.

Около 200 миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность, неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества.

"В течение 2017 года Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть", — говорится в сообщении.

Пэрис Хилтон прибыла во Львов

Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Знаменитость пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе.

Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта, поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне. Самолет светской львицы приземлился в международном аэропорту "Львов" в 20.50. Она летела рейсовым самолетом Стамбул – Львов, в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса.

По прибытии во Львов Хилтон выложила живописное фото в Instagram. По данным СМИ, знаменитость прибыла в Украину также, чтобы сыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилком, у которого есть украинские корни.

Болгария отказалась выслать дипломатов РФ

Власти Болгарии отказались высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Укринформ. Такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве. На заседании постановили, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов". К тому же, было решено вернуть в Россию посла Болгарии.

Шварценеггера срочно прооперировали

Актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце.

По данным собеседников издания, 70-летний Шварценеггер в четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является "экспериментальной". В ходе нее возникли осложнения. Согласно сообщению, доктора были готовы к тому, что операция по замене клапана могла пойти не по плану, и "быстро решили, что Арнольду необходима экстренная операция на открытом сердце", которая длилась несколько часов. Сейчас актер находится в стабильном состоянии.

В ночь на субботу взошла "голубая Луна"

В ночь с пятницы на субботу, 31 марта, жители Земли могли наблюдать "голубую Луну" — второе за месяц полнолуние.

Как сообщает Space.com, следующее такое астрономическое явление можно будет наблюдать аж 31 октября 2020 года.

СМИ назвали ближайших спарринг-партнеров сборной Украины по футболу

Сборная Украины по футболу сыграет с африканской и европейской командами, передает телеканал "Футбол 1/2" со ссылкой на собственные источники.

Первый матч Украина проведет против африканской команды, которая сыграет на ЧМ-2018. Им мог быть Египет, но сейчас этот вариант маловероятен. Другая сборная — европейская, которая играла на Евро-2016. Кроме Египта, в финальную часть мундиаля 2018 года от африканского континента вышли сборные Туниса, Нигерии, Марокко и Сенегала. Из европейских команд, которые играли на Евро-2016, но не вышли на ЧМ-2018, остались Албания, Румыния, Уэльс, Словакия, Северная Ирландия, Турция, Чехия, Италия, Ирландия, Венгрия, Австрия. Из этого списка можно исключать Словакию и Чехию, с которыми украинцы осенью сыграют в Лиге Наций.