Савченко обратилась к украинцам из СИЗО

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, в письме, написанном в следственном изоляторе, предложила украинцам почитать разработанную ее партией концепцию "Изменение политической системы".

Концепция обнародована на сайте политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Документ предлагает провести перепись населения Украины, ввести паспортизацию населенных пунктов, изменить избирательную систему, дать украинцам возможность отзывать депутатов с должностей. Также партия Савченко предлагает реформировать судебную и правоохранительную системы, изменить административный строй Украины конституционным путем.

"Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому, что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности", — написала Савченко в письме, опубликованном в понедельник на ее странице в Facebook.

По ее словам, концепция предлагает "реальное народовластие с задействованием новых современных технологий, предотвращает фальсификацию решений украинцев", а также дает возможность принимать решения децентрализовано на местах.

facebook.com/Savchenko.Nadiia Обращение Савченко к украинцам

facebook.com/Savchenko.Nadiia Обращение Савченко к украинцам

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.