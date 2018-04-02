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    Политика

    Савченко обратилась к украинцам из СИЗО

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (255)

    (обновлено: )34641
    Савченко предложила украинцам концепцию "Изменение политической системы". Документ предлагает, в частности, провести перепись населения Украины и изменить избирательную систему.
    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, в письме, написанном в следственном изоляторе, предложила украинцам почитать разработанную ее партией концепцию "Изменение политической системы".

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    Концепция обнародована на сайте политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Документ предлагает провести перепись населения Украины, ввести паспортизацию населенных пунктов, изменить избирательную систему, дать украинцам возможность отзывать депутатов с должностей. Также партия Савченко предлагает реформировать судебную и правоохранительную системы, изменить административный строй Украины конституционным путем.

    "Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому, что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности", — написала Савченко в письме, опубликованном в понедельник на ее странице в Facebook.

    По ее словам, концепция предлагает "реальное народовластие с задействованием новых современных технологий, предотвращает фальсификацию решений украинцев", а также дает возможность принимать решения децентрализовано на местах.

    facebook.com/Savchenko.Nadiia
    Обращение Савченко к украинцам
    facebook.com/Savchenko.Nadiia
    Обращение Савченко к украинцам

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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