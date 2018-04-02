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    Адвокат рассказал о состоянии голодающей 10-й день Савченко

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (253)

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    Адвокат Виктор Чевгуз назвал состояние здоровья Надежды Савченко, голодающей десятый день в СИЗО, удовлетворительным, как для человека, который сидит в тюрьме и голодает.
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, голодающая десятый день в СИЗО, чувствует себя нормально, "улыбается, смеется, глаза блестят", сообщил РИА Новости ее адвокат Виктор Чевгуз.

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    По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку.

    "Я сегодня был у нее. Состояние здоровья удовлетворительное, как для человека, который сидит в тюрьме и голодает. Воду пьет. Мне не жаловалась, улыбается, смеется, глаза блестят. Похудела. А так все нормально", — сказал адвокат.

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.

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