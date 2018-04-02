Адвокат рассказал о состоянии голодающей 10-й день Савченко

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, голодающая десятый день в СИЗО, чувствует себя нормально, "улыбается, смеется, глаза блестят", сообщил РИА Новости ее адвокат Виктор Чевгуз.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку.

"Я сегодня был у нее. Состояние здоровья удовлетворительное, как для человека, который сидит в тюрьме и голодает. Воду пьет. Мне не жаловалась, улыбается, смеется, глаза блестят. Похудела. А так все нормально", — сказал адвокат.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.