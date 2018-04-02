Вера Савченко обратилась за помощью к Трампу

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Глава политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко просит президента США Дональда Трампа обратить внимание на арест ее сестры — народного депутата. Об этом говорится в письме Савченко, текст которого она выложила в Facebook.

По словам Савченко, причиной публичного осуждения ее сестры стали "политическая деятельность, борьба с коррупцией, оппозиционность высказываний относительно действующей власти и лично президента", а также то, что Надежда Савченко заявила о своем намерении баллотироваться на ближайших выборах президента.

"Решение об аресте Савченко Надежды является политически мотивированным, направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти, что неприемлемо в демократическом обществе", — пишет ее сестра в письме Трампа.

Она призвала президента США "на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования".

Также она просит Трампа "обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры, Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения".

В своем письме Вера Савченко сообщила президенту США, что "Украина остается самой коррумпированной страной Европейского континента и страной с самым низким уровнем жизни"; в ней "политически ущемляют" правоохранительные органы, призванные бороться с коррупцией — НАБУ и САП, а власти во главе с президентом "постоянно откладывают создание Специализированного антикоррупционного суда".

Также Савченко пишет о "системном наступлении власти на СМИ, которые не являются подконтрольными лично президенту и другим олигархам, приближенным к власти".

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.