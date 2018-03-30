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    У Савченко появилась кровавая рвота - сестра

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (250)

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    По словам Веры Савченко, ее сестре Надежде дают таблетки от желудка, она пьет воду и попросила капли для носа. Она также сообщила, что за сестрой следит врач, потому что у нее уже первые спазмы желудка.
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Вера Савченко сообщила в пятницу, что врач следит за состоянием здоровья ее сестры, депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которая больше недели голодает в киевском СИЗО.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку, которая длится уже восьмой день.

    Стоп-кадр из ролика Надежды Савченко
    Фото facebook.com/pg/Savchenko.Nadiia
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    "Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе (самочувствие в связи с голодовкой — Ред.), но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа", — заявила Вера Савченко в эфире Hromadske Radio. Она также сообщила, что за сестрой следит врач, потому что у нее уже первые спазмы желудка.

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.

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