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    Украина грубо нарушает международное нормы - Медведчук

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (110)

    (обновлено: )26571
    Как отмечается, украинская власть игнорирует международные правовые нормы, "теряет не только остатки доверия своих соотечественников, но и остатки авторитета на международной арене".
    Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук перед началом переговоров контактной группы по Украине в Минске
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Запрет российским гражданам голосовать на выборах президента РФ в Украине является грубейшим нарушением международного права, Киев такими действиями теряет доверие и авторитет на международной арене, заявил в понедельник лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

    Информационный центр ЦИК РФ
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    "В очередном русофобском порыве власть и радикалы оказались едины, продемонстрировав пренебрежение к правам российских граждан в частности и международным правовым нормам в целом. На этом фоне верхом цинизма выглядит заявление новоиспеченного украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что "нарушений недопуска обнаружено не было". И это при том, что, в соответствии с нормами международного права, запрет российским гражданам голосовать на выборах является грубейшим нарушением", — приводит слова Медведчука пресс-служба партии на сайте организации.

    По его мнению, украинская власть игнорирует международные правовые нормы, "теряет не только остатки доверия своих соотечественников, но и остатки авторитета на международной арене".

    На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин победил со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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