Белый дом "не удивлен" итогами выборов в России

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Белый дом "не удивлен" итогами президентских выборов в России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам представителя, США будут развивать отношения с РФ и при этом "накладывать цену" там, где Россия, по мнению Вашингтона, угрожает интересам Соединенных Штатов.

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Выборы главы российского государства прошли 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.