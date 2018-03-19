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    Точка зрения

    Раимов: слабость и стыд власти вместо выборов

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (109)

    (обновлено: )58280
    Истинная демократия — это возможность голосовать, а Украина не смогла обеспечить этой возможности россиянам, отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов.
    Подсчет голосов на выборах президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Выборы президента России в Украине состоялись в крайне ограниченном виде: голосовали лишь работники дипломатических учреждений.

    18 марта полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались националисты.

    Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

    Политтехнолог Дмитрий Раимов напомнил, что демократия — это право голосовать, а происходившее в воскресенье назвал "безумным стыдом".

    "Посольства, консульства России заблокированы. Так ли мы хотим мира в стране, что людям с российским гражданством не даём пройти на участок? Может они против идут, а мы что, не даём?" — написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Подсчет голосов на выборах президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в России: неограниченный мандат

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    Блокирование голосования, подчеркивает он, — это не демократия.

    "Там Президента и без нас изберут. Мы же могли показать истинные ценности демократии и цивилизации. В США, Германии, Британии идёт голосование. А в Украине, "центре демократии", нет. А знаете почему? Потому что договорились. Вот посмотрим, как дадут проголосовать 4 млн украинцам в России", — заявил Раимов.

    По его мнению, аргумент "мол, перекрыли, чтобы не было провокаций", слаб.

    "Это значит что иначе порядок не можете обеспечить. Никак. Слабость, а не власть. И стыд. Просто стыд", — подытожил политтехнолог.

    Публикация Дмитрия Раимова

    Напомним, 16 марта в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

    Посольство РФ в Киеве после этого направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов и пообещало сделать все возможное, чтобы россияне на Украине смогли проголосовать.

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