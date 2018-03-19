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    Политика

    Семенченко рассказал о допросе в ГПУ

    (обновлено: )18803
    Народный депутат Семен Семенченко заявил, что дела против добровольцев были сфабрикованы с целью давления на организаторов "антикоррупционного протеста".
    Семен Семенченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Народного депутата от "Самопомощи" Семена Семенченко допросили в ГПУ по делам против добровольцев.Об этом депутат сообщил в комментарии ТСН.

    Он заявил, что эти дела были сфабрикованы с целью давления на организаторов "антикоррупционного протеста".

    "17 октября 2017 года мы вышли на протест возле Верховной Рады, находились там 3,5 месяца. В этот же день Луценко лично подписал распоряжение, и у нас похитили нескольких человек — второго комбата "Донбасса" Анатолия Виногродского, Литвиненко и еще нескольких человек. Их вывезли в Донецкую область с целью организации давления, чтобы мы поскорее разошлись. Было сфабриковано несколько дел. Одно — от 2014 года, второе — от 2015 года. Хотя по этим делам уже давно были проведены проверки. Еще одно дело было новое — против участников антикоррупционного протеста", — рассказал Семенченко.

    Ранее сообщалось, что внефракционный нардеп Надежда Савченко в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

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