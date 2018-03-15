Семенченко отказался прийти на допрос в СБУ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко отказался прибыть 16 марта в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Нардеп Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встрече в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница М.", — написала Сарган.

— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 марта 2018 г.

​

Она она не уточнила, в рамках какого именно производства должен состояться допрос народного депутата.

Ранее сообщалось, что внефракционный нардеп Надежда Савченко в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

Смотрите также: Громкие заявления Савченко на пороге СБУ