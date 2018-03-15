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    Семенченко отказался прийти на допрос в СБУ

    (обновлено: )51101
    Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что народный депутат Семен Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля.
    Семен Семенченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко отказался прибыть 16 марта в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля.

    Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

    "Нардеп Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встрече в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница М.", — написала Сарган.

    Она она не уточнила, в рамках какого именно производства должен состояться допрос народного депутата.

    Ранее сообщалось, что внефракционный нардеп Надежда Савченко в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

    Смотрите также: Громкие заявления Савченко на пороге СБУ

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