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    Порошенко в Кувейте удалось договориться о поставках оружия

    (обновлено: )121
    Несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией "Укроборонпрома" находился начальник Генерального штаба и были наработаны очень важные направления.
    Порошенко в Кувейте
    Пресс-служба президента

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В ходе пребывания президента Петра Порошенко в Кувейте подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах, сообщает пресс-служба президента.

    Заключение соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере.

    Участники автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Активисты приехали к дому Порошенко

    Стороны, в частности, договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.

    "Думаю, что это новая страница отношений между Украиной и Кувейтом", — подчеркнул Порошенко. Он отметил, что нынешний визит главы Украинского государства является первым за 15 лет.

    "Вы знаете, насколько для нас важно сейчас сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы сделали далекий шаг вперед, когда (были — Ред.) подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об обмене конфиденциальной информацией", — сказал президент.

    По его словам, несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией "Укроборонпрома" находился начальник Генерального штаба и были наработаны очень важные направления по военно-техническому сотрудничеству.

    Напомним, полиция заблокировала автопробег активистов "Руха новых сил" к дому президента Петра Порошенко в Козине, куда они направились после митинга на Майдане в Киеве.

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