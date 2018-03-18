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    Фотоленты

    Митингующие разобрали конструкции на Майдане и направились к Порошенко

    (обновлено: )1133160
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгенйи Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в воскресенье начали разбирать металлические конструкции в центре Киева с плакатами, посвященными истории Крыма.

    Смотрите также: В Киеве стартует марш за отставку Порошенко

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    Смотрите также: За отставку Порошенко, против выборов в Крыму: в Киеве митингуют

    Ранее состоялась акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием отставки президента Петра Порошенко.

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