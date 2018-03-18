Митингующие разобрали конструкции на Майдане и направились к Порошенко

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в воскресенье начали разбирать металлические конструкции в центре Киева с плакатами, посвященными истории Крыма.

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"Украинцы, которые собрались на акцию за отставку Порошенко на Майдане Независимости, разобрали конструкции, возведенные по указанию АП, чтобы сорвать мирный протест. Около 10 тысяч митингующих уже приняли Резолюцию народного вече и отправляются автопробегом в имение Порошенко в Козине", — сообщает "Движение новых сил".

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Ранее состоялась акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием отставки президента Петра Порошенко.