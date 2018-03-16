наверх
16.03.201823:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    Политика

    По голосованию россиян в Украине "еще ничего не решено" - посольство РФ

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (30)

    (обновлено: )91
    СМИ со ссылкой на посольство РФ сообщили, что полицейские не имеют полномочий не допускать граждан России на избирательный участок на территории посольства.
    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Вопрос голосования россиян на президентских выборах 18 марта на территории диппредставительств в Украине еще не решен, сообщили РИА Новости в пятницу в посольстве РФ в Киеве.

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
    Разрыв договора о дружбе с РФ используют на выборах - Разумков

    МВД Украины в пятницу заявило, что не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, так как Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

    "По этому поводу пока у нас ничего не решено. Попробуйте позвонить завтра после обеда, потому что мы сейчас на данный момент сами не знаем, пока эти вопросы решаются", — сказали РИА Новости в посольстве в ответ на вопрос, смогут ли все же граждане РФ проголосовать на выборах.

    При этом агентство УНИАН со ссылкой на посольство РФ сообщило, что полицейские не имеют полномочий не допускать граждан России на избирательный участок на территории посольства.

    Читайте также — Выборы в РФ: финишная прямая

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газовая конфорка
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине