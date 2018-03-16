По голосованию россиян в Украине "еще ничего не решено" - посольство РФ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Вопрос голосования россиян на президентских выборах 18 марта на территории диппредставительств в Украине еще не решен, сообщили РИА Новости в пятницу в посольстве РФ в Киеве.

МВД Украины в пятницу заявило, что не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, так как Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

"По этому поводу пока у нас ничего не решено. Попробуйте позвонить завтра после обеда, потому что мы сейчас на данный момент сами не знаем, пока эти вопросы решаются", — сказали РИА Новости в посольстве в ответ на вопрос, смогут ли все же граждане РФ проголосовать на выборах.

При этом агентство УНИАН со ссылкой на посольство РФ сообщило, что полицейские не имеют полномочий не допускать граждан России на избирательный участок на территории посольства.

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