наверх
16.03.201821:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    Москва о недопуске Киевом россиян на выборы: вмешательство в дела России

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (28)

    (обновлено: )82982
    МИД РФ назвал "чистым лицемерием" обещания Киева обеспечить безопасность дипучреждений РФ в Украине в связи с планирующимися акциями националистов.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Решение властей Украины не допускать граждан РФ в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента РФ является открытым вмешательством во внутренние дела Москвы, заявил МИД РФ.

    "Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
    Разрыв договора о дружбе с РФ используют на выборах - Разумков

    МИД РФ назвал "чистым лицемерием" обещания Киева обеспечить безопасность дипучреждений РФ в Украине в связи с планирующимися акциями.

    "Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений", — говорится в заявлении МИД РФ.

    В Москве также удивлены призывами украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов президента Российской Федерации. "Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", — отмечается в заявлении.

    Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газовая конфорка
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине