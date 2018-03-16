Москва о недопуске Киевом россиян на выборы: вмешательство в дела России

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Решение властей Украины не допускать граждан РФ в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента РФ является открытым вмешательством во внутренние дела Москвы, заявил МИД РФ.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

МИД РФ назвал "чистым лицемерием" обещания Киева обеспечить безопасность дипучреждений РФ в Украине в связи с планирующимися акциями.

"Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений", — говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве также удивлены призывами украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов президента Российской Федерации. "Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", — отмечается в заявлении.

Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.