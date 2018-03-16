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    ОБСЕ усилила наблюдение за диппредставительствами РФ в Украине

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    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (28)

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    В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ напомнили, что ее мандат подразумевает наблюдение за ситуацией с безопасностью на территории всей Украины.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине подтвердила, что усилила наблюдение за безопасностью у российских диппредставительств.

    В пятницу в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
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    "СММ ОБСЕ усилили патрулирование в районах, где расположены российские дипломатические миссии, чтобы наблюдать за ситуацией с безопасностью. Все ее наблюдения будут обнародоваться", — заявили РИА Новости в пресс-службе миссии.

    В СММ ОБСЕ напомнили, что ее мандат подразумевает наблюдение за ситуацией с безопасностью по всей Украине. "Наши наблюдатели устанавливают факты и продолжать это делать, и как всегда имеющие значение наблюдения будут находить отражение в наших ежедневных отчетах", — добавили в миссии.

    Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил РИА Новости, что СММ заверила, что обеспечит круглосуточное наблюдение за ситуацией вокруг российских диппредставительств на Украине и будет докладывать о нарушениях прав человека.

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    Российские диппредставительства в прошлом неоднократно подвергались нападениям радикалов. В преддверии выборов президента РФ националисты угрожали проводить акции, направленные на срыв голосования.

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