наверх
13.03.201815:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко просит СБУ вручить ей повестку о вызове на допрос лично в руки

    (обновлено: )422
    Савченко просит в случае наличия намерения проведения с ее участием следственных действий, передать ей на руки вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина

    Надежда Савченко о законе Савченко. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Савченко высоко оценила "закон имени себя"
    Народный депутат Надежда Савченко потребовала от правоохранителей вручить ей повестку на допрос лично в руки. 

    "В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне на руки вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК, я прибуду на допрос", – написала Савченко в Facebook.

    Депутат отметила, что официальной повестки о вызове на допрос она не получала, а "СМИ не являются официальным и надежным источником оповещения".

    По словам Савченко, в период с 12 по 16 марта она находится "в запланированной рабочей поездке в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

    facebook.com/Savchenko.Nadiia/
    Савченко просит СБУ вручить ей повестку о вызове на допрос лично в руки

    По ее словам, об этой поездке она официально сообщила в первый отдел аппарата Верховной Рады, то есть СБУ могла получить эту информацию в парламенте.

    Как сообщалось ранее, 12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос.

    Следствие планировало допросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Замглавы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук в комментарии изданию LB.ua заявил, что Савченко может находиться в РФ. На официальной странице депутата в Facebook говорится, что Савченко принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Рубан в суде Киева
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с главой "Газпрома" А. Миллером
    Дело - труба! В Украине кризис с газом