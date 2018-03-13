КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.

Народный депутат Надежда Савченко потребовала от правоохранителей вручить ей повестку на допрос лично в руки.

"В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне на руки вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК, я прибуду на допрос", – написала Савченко в Facebook.

Депутат отметила, что официальной повестки о вызове на допрос она не получала, а "СМИ не являются официальным и надежным источником оповещения".

По словам Савченко, в период с 12 по 16 марта она находится "в запланированной рабочей поездке в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

facebook.com/Savchenko.Nadiia/ Савченко просит СБУ вручить ей повестку о вызове на допрос лично в руки

По ее словам, об этой поездке она официально сообщила в первый отдел аппарата Верховной Рады, то есть СБУ могла получить эту информацию в парламенте.

Как сообщалось ранее, 12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос.

Следствие планировало допросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Замглавы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук в комментарии изданию LB.ua заявил, что Савченко может находиться в РФ. На официальной странице депутата в Facebook говорится, что Савченко принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге.