Савченко не скрывается от СБУ и готова дать показания - сестра депутата

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую СБУ вызвала во вторник на допрос, не сможет явиться к следователям в этот день из-за поездки в Страсбург, однако она не скрывается за границей и готова пообщаться с силовиками после возвращения, заверила сестра депутата Вера Савченко.

Двенадцатого марта стало известно, что Савченко покинула Украинупосле того, как Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала ее на допрос. Следствие планировало допросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Замглавы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук в комментарии изданию LB.ua заявил, что Савченко может находится в РФ. На странице Савченко в Facebook появилось сообщение, что она принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге.

"Надежда Савченко за неделю в аппарат Верховной рады подала заявление о командировке в Страсбург, на сессию… (во вторник — ред.) там рабочий день и ряд встреч. То есть физически она во вторник будет там. Об этом заранее сообщалось", — написало сестра Савченко в Facebook.

Она заверила, что Савченко не бежала заграницу от правоохранителей, по возвращении со Страсбурга готова пообщаться с силовиками.

"То, что "вожди и руководители" используют эту ситуацию, чтобы обвинить ее "в побеге за границу" — это их методы. Вызов на допрос никто, кстати, не получал. По возвращению Надежда с удовольствием пообщается", — написала сестра Савченко.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.

Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.