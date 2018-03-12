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    Общество

    СБУ уточнила, куда отправила повестку для Савченко

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (602)

    (обновлено: )11910
    Служба безопасности передала повестку для Надежды Савченко в Аппарат Верховной Рады, потому что у ведомства возникла необходимость допросить ее в качестве свидетеля по "делу Рубана".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мар — РИА  Новости Украина. Служба безопасности Украины передала повестку внефракционному народному депутату Надежде Савченко в Аппарат Верховной Рады.

    Владимир Рубан в суде Киева
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    Дело ясное, что дело темное. Кто-то темнит с делом Рубана

    "12 марта 2018 года в Аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлено повестки на вызов на 11.00 13 марта и 11.00 15 марта 2018 года", — говорится в сообщении, опубликованном на странице СБУ в Facebook.

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    Как уточняется, Савченко передали повестку, потому что у ведомства возникла необходимость допросить ее в качестве свидетеля. Цель этого допроса — "выяснение всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и причастных к этому лиц в рамках уголовного производства по подозрению Владимира Рубана в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса".

    Facebook Служба безпеки України
    Комментарий СБУ по поводу вызова Надежды Савченко на допрос

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко во вторник, 13 марта, вызывают на допрос в СБУ в связи с расследованием в уголовном производстве против руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

    "СБУ направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра", — прокомментировал Луценко.

    В то же время утром в понедельник Савченко выехала из Украины для участия в международной конференции. "Хотя она не является официальным членом делегации, она имеет полные основания для этого", — отметил генпрокурор.

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    Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.

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