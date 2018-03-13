СМИ узнали, когда Савченко вернется в Украину

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.

Народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ, вернется в Украину 15 марта, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в окружении нардепа.

Отмечается, что в настоящее время она находится в Страсбурге.

Как сообщалось ранее, 12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос.

Следствие планировало допросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Замглавы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук в комментарии изданию LB.ua заявил, что Савченко может находиться в РФ. На официальной странице депутата в Facebook говорится, что Савченко принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге.