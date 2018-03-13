наверх
13.03.201815:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Политика

    СМИ узнали, когда Савченко вернется в Украину

    (обновлено: )24910
    12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос.
    Надежда Савченко в Страсбурге
    Facebook Надія Савченко

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.

    Надежда Савченко о законе Савченко. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Савченко высоко оценила "закон имени себя"
    Народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ, вернется в Украину 15 марта, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в окружении нардепа.

    Отмечается, что в настоящее время она находится в Страсбурге. 

    Как сообщалось ранее, 12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос.

    Следствие планировало допросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Замглавы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук в комментарии изданию LB.ua заявил, что Савченко может находиться в РФ. На официальной странице депутата в Facebook говорится, что Савченко принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Рубан в суде Киева
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с главой "Газпрома" А. Миллером
    Дело - труба! В Украине кризис с газом