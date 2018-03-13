Экс-адвокат Савченко прокомментировал ее исчезновение

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко имеет право находиться на территории России, сообщил РИА Новости бывший адвокат Савченко Николай Полозов.

По его словам, данных о местонахождении депутата у него нет.

"Что касается Надежды Савченко, то мы один раз с ней встречались практически сразу после освобождения (май 2016 года — ред.), поэтому мы больше не поддерживаем никаких отношений, честно говоря, я не знаю, где она… Она была помилована указом президента РФ, это убирает все негативные моменты, связанные с уголовным преследованием, перед российским законом она в этом смысле абсолютно чиста", — пояснил Полозов.

По его словам, решение о допуске на территорию РФ или отказе в допуске принимают "соответствующие компетентные органы". Полозов сообщил, что не знает, выносились ли в отношении Савченко какие-либо решения, препятствующие ее нахождению на территории России.

"По крайней мере, в СМИ такой информации не было. Если подобных решений не выносилось, то юридически она имеет полное право быть на территории РФ без каких-либо ограничений", — подчеркнул Полозов.

Как сообщалось ранее, 12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос.

Следствие планировало допросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Замглавы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук в комментарии изданию LB.ua заявил, что Савченко может находиться в РФ. На официальной странице депутата в Facebook говорится, что Савченко принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге.