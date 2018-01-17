Не Ляшко. Савченко назвала имя "настоящего мужика" в украинской политике

Журналист спросил у нардепа: "Только одна фамилия: какому украинскому политику Вы в глаза скажете: "Настоящий мужик"?". На это Савченко мгновенно ответила: "А если это будет женщина? Настоящий мужик? Юлия Тимошенко".

Однако Назаров поставил Савченко встречный вопрос, поинтересовавшись у нее, не переживает ли она, что в таком случае не будет за кого выйти замуж.

"Почему же? Мужик, как политик, или мы про "замуж"?", – уточнила нардеп.

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