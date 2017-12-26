Савченко о легализации оружия: люди имеют право на самозащиту от власти

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Украине необходимо легализовать оружие убеждена внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"Люди имеют право на самозащиту и защиту своего государства. В нашей стране это как никогда актуально, потому что самозащита есть как от преступников, так, к сожаление, самозащита есть и от власти. И должна быть", — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

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По словам нардепа, вопрос легализации оружия уже давно требует решения, но "власть в этом направлении не принимает никаких шагов".

"Этот вопрос должна решить власть. Я думаю, что мы прошли тот путь, когда этого нужно было бояться. Это уже не остановить. Все равно у людей есть и будет оружие", — подчеркнула нардеп, отметив, что украинцев надо "приучить к грамотному обращению с оружием".

Савченко и ранее высказывалась за легализацию оружия, отмечая, что "если не давать разрешения на свободное ношение оружия, то оружие не исчезнет из общества".