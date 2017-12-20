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    Общество

    Опубликовано курьезное фото Надежды Савченко на День святого Николая

    (обновлено: )50902
    Народный депутат Украины предстала на утреннике в компании актеров, переодетых в ведьму, Бабу Ягу и Святого Николая.
    Надежда Савченко на празднике Святого Николая
    Фото Facebook Алексей Голобуцкий

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко попала на празднование дня святого Николая и была сфотографирована с переодетыми актерами.

    Пользователи социальных сетях шутят о компании, в которую попала Савченко. Рядом с ней на фото запечетлены актеры в гриме ведьмы, Бабы Яги и Святого Николая.

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    "Не повезло деткам в каком-то садике: массовики-затейники выбрали более чем стрёмные маски. Или это сама Надя на маскараде? Правда,…. догадаешься, кого она в таком виде изображает. С другой стороны, угадать маски остальных тоже непросто (особенно бюст у "Николая"-затейника дезориентирует)", — написал пользователь Facebook Алексей Голобуцкий на своей странице.

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    В ноябре в Ирпене Киевской области очевидцы сняли на видео, как Надежда Савченко отдыхает в ночном клубе. Нардеп расслабилась и энергично танцевала под живую музыку.

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