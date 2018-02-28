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    Порошенко припомнил Тимошенко ее фото с послом РФ

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    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (26)

    (обновлено: )59626
    Петр Порошенко отметил, что украинской власти удалось наладить продуктивный диалог с новой администрацией США и другими странами, а также сделать так, чтобы Украина была среди приоритетов внешней политики ее партнеров.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вспомнил историю о фото, на котором лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко общается с послом России в Германии Сергеем Нечаевым. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

    По словам главы государства, украинской власти удалось наладить продуктивный диалог с новой администрацией США и другими странами, а также сделать так, чтобы Украина была среди приоритетов внешней политики ее партнеров.

    "А тем нашим оппозиционерам, которые в закоулках международных конференций делают Селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить, что дипломатические победы куются не в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров", — подчеркнул Порошенко.

    Напомним, в середине февраля МИД РФ опубликовал фотографию с Мюнхенской конференции по безопасности, на которой Тимошенко общается с Нечаевым и своим заместителем Григорием Немырей.

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