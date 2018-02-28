Порошенко припомнил Тимошенко ее фото с послом РФ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вспомнил историю о фото, на котором лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко общается с послом России в Германии Сергеем Нечаевым. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

По словам главы государства, украинской власти удалось наладить продуктивный диалог с новой администрацией США и другими странами, а также сделать так, чтобы Украина была среди приоритетов внешней политики ее партнеров.

"А тем нашим оппозиционерам, которые в закоулках международных конференций делают Селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить, что дипломатические победы куются не в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, в середине февраля МИД РФ опубликовал фотографию с Мюнхенской конференции по безопасности, на которой Тимошенко общается с Нечаевым и своим заместителем Григорием Немырей.