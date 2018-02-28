Как и почему Украина при Порошенко обеднела в два раза

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РИА Новости Украина

За последние три года Украина обеднела в два раза — к такому печальному выводу приходит блогер, основатель проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец, анализируя показатели экономики страны.

При этом, по его словам, если в 2014 году за чертой прожиточного минимума находились 28,6% населения, то в 2015 году – уже 58,3%!

Традиционно власти во всех бедах винят "соседа-агрессора" и войну на Донбассе. Но, если проанализировать статистику, то причина падения ВВП вовсе не в потере Крыма и Донбасса, отмечает Лямец.

"Пока Украина на протяжении двадцати лет летела в пропасть, мир ничего не потерял. Он только прибавил в развитии. В том числе за счет позиций, которые наша страна могла удержать за собой, но не смогла. Мы могли бы сделать выводы и взять курс на опережающее развитие. Но вместо этого разбросали вокруг себя грабли и начали на них методично наступать", — пишет Лямец в своем блоге на "Украинской правде".

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По данным МВФ, еще в 1990 году ВВП Украины составлял 293,2 миллиарда долларов.

"Мы были самой перспективной страной бывшего СССР, и имели наилучшие шансы быстро выйти из пике и присоединиться к группе ведущих экономик мира. Вместо этого были перестройка, бардак, нищета, воровство, гиперинфляция, олигархи, копеечная приватизация", — вспоминает Лямец.

После того, как Украину накрыла волна дефолта в 1999 году, ВВП упал до рекордно низких 32,3 миллиардов долларов. Однако тогда Нацбанк закрепил курс на уровне 5 гривен за доллар, и долгие годы удерживал этот уровень. Благодаря такому простому шагу, экономика Украины понемногу начала наверстывать упущенное, отмечает Лямец.

Накануне кризиса 2008 года ВВП Украины, по оценкам того же МВФ, составил уже 188,2 миллиарда долларов. После очередного кризиса, в 2013 году ВВП все же составил 179,6 миллиардов долларов.

"Да, Национальный банк искусственно удерживал курс доллара, не давая показателю ВВП рухнуть ниже. Но все же, наша экономика имела все шансы на прорыв..", — пишет Лямец.

Однако по итогам 2017 года достигла рубежа в 100 миллиардов долларов — это 55,7% от показателя 2013 года!

Так же он приводит и другую шокирующую статистику.

По расчетам Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в 2014 году за чертой прожиточного минимума находились 28,6% населения, а в 2015 году – уже 58,3%. Больше половины!

"Неудивительно, что в 2016 году субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг были назначены 7 млн 677 тыс украинских семей. Это почти половина общего числа домохозяйств страны. Но есть подозрение, что больше половины, потому что общее число семей завышено за счет включения в него жителей зоны ОРДЛО", — отмечает блогер.

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"…За этими сухими словами стоят страшные явления. Нищета, уничтожение среднего класса и сбережений, массовая трудовая миграция украинцев за границу. Резко усилилось финансовое расслоение общества. Поток денег сместился в сторону владельцев крупных монополий. Вправе ли мы упрекнуть миллионы людей в том, что они отправляются в Польшу и Португалию, чтобы обеспечить свои семьи?", — задается вопросом Лямец.

Традиционно власти во всех бедах винят "соседа-агрессора" и войну на Донбассе. Но, если проанализировать статистику, причина падения экономики не в потере Крыма и Донбасса. Самое большое падение ВВП произошло вовсе не в 2014, а в 2015 году — приходит к выводу блогер.

В феврале 2015 года председатель НБУ Валерия Гонтарева оценила потерю Крыма в 2% ВВП, а зоны самопровозглашенных ДНР и ЛНР – 15% ВВП.

"Итого, объем ежегодного производства, которого лишилась Украина из-за агрессии России, составляет 17%. Внимане! Потерю Крыма и ОРДЛО украинская статистика учла уже в 2014 году. Больше мы их не считали. Но – самое большое падение ВВП произошло вовсе не в 2014, а в 2015 году!", — отмечает Лямец.

По версии МВФ, в 2014 году ВВП Украины обвалился со 179,6 до 132,3 миллиардов долларов. А в 2015 году – еще до 91 миллиарда. Итого – почти в два раза по сравнению с 2013 годом.

Анализируя причины падения ВВП, Лямец приходит к двум выводам.

Первый – это резкое сокращение объема продаж в Россию. В 2013 году Украина поставляла в РФ товаров и услуг на 15,1 миллиард долларов, в 2014 году – на 9,8 миллиардов, в 2015 – на 4,8 миллиардов, в 2016 – 3,6 млрд. Рынок "страны-агрессора" для Украины почти закрылся.

"Зато импорт из России сократился не настолько существенно. Формально, он упал с 23,2 миллиардов долларов в 2013 году до 5,2 миллиардов в 2016-м. Но на самом деле, Украина покупает на миллиарды российский газ. Только теперь это стыдливо называется "европейский газ", потому что реально он отбирается из той же трубы, а вот по документам – оформляется как купленный в Словакии или Австрии. Получается дороже, но уж ладно. Такая вот патриотическая статистика", — констатирует Лямец.

Но самый главный удар по экономике Украины нанесло вовсе не сокращение торговли с Россией, а знаменитая "чистка" банковской системы, которую устроил Нацбанк во главе с Валерией Гонтаревой, отмечает блогер.

На конец 2013 года в Украине было 180 действующих банков. Их активы составляли 160 миллиардов долларов. На конец 2017 года осталось 86 банков с активами 46 миллиардов долларов.

"Итого, уничтожены 94 банка и активы на 114 миллиардов долларов. Миллиардов долларов лишились предприятия. Эти деньги могли пойти на инвестиции и развитие бизнеса, но не пошли….", — пишет Лямец.

Сегодня в Фонде гарантирования вкладов находятся активы на 570 миллиардов гривен. Их распродают с очень большой скидкой – порядка 80%. Значит, за них выручат от силы 100 миллиардов. Эти деньги пойдут на погашение долга перед госбюджетом и Нацбанком. То есть, даже эта сотня не вольется в экономику, добавляет блогер.

"В скором будущем Петр Порошенко и Владимир Гройсман наперебой отчитаются о росте экономики по итогам 2017 года. Выключите звук телевизора. Это ложь. Рост на 10 после обвала на 100 – это не рост. Это – политика", — с иронией резюмирует блогер.

Напомним, по официальным данным Госстата, рост экономики Украины ускорился в последние три месяца прошлого года: в третьем квартале по сравнению со вторым ВВП Украины показал рост на 0,2%. Однако экономисты отмечали, что на самом деле украинская экономика в 2017 году осталась на уровне 2016-го: рост ВВП в официальном секторе был полностью съеден падением объемов в теневом.