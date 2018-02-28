Саакашвили ответил на заявления Порошенко: нельзя так нагло врать

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили прокомментировал слова Петра Порошенко, что президент Украины предоставил ему все возможности для реализации.

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На пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что "старался создать все возможности" для Саакашвили и перечислил соратников экс-президента Грузии, назначенных на руководящие посты. "Михаил сам виноват. Я не думаю, что он сейчас счастлив", — сказал президент Украины.

У Саакашвили свое мнение на этот счет: "Президент, мягко говоря, сказал неправду. Он меня пригласил так же, как приглашают боевого генерала воевать на фронт, а потом хотят, чтобы он стал свадебным генералом и произносил тосты. Он пригласил меня для пиара, для того, чтобы покрасоваться перед украинцами и иностранцами", — говорится в видео-записи бывшего президента Грузии, которое он опубликовал в Facebook.

Также Саакашвили возмущен заявлением, что все действия по отношению к нему были законны: "Ну, нельзя так нагло врать".

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