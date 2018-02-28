Кивалов: власти не хотят мира в Украине

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Украинская власть руками Конституционного суда, который признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, дала всему миру понять, что не хочет примирения в стране, заявил в среду соавтор закона Сергей Кивалов.

Кивалов считает, что действующая украинская власть не может смириться с тем, что "языковая" тема в Украине исчерпана, а восстановление мира и спокойствия в Украине в планы власти не входит.

"Всем должно быть понятно, что сегодня Конституционный суд Украины, подыгрывая действующей власти и "партии войны", совершил серьезный политический, а не правовой акт. Всему миру четко дали понять, что Украина не хочет примирения, хочет сеять раздор между западом и востоком страны. Все, на что они способны – сеять раздор, будоражить народ и создавать проблемы, чтобы было на чем пиариться", — цитирует Кивалова пресс-служба "Оппозиционного блока", членом которого он является.

Также он отмечает, что в основе его языкового закона простой принцип: всем вместе знать и уважать государственный украинский язык, но общаться, читать, смотреть телевизор, учиться в школе и ВУЗе, при желании, на своем родном языке – не только на украинском, но и русском, венгерском, гагаузском, крымско-татарском, румынском.

Ранее в среду партия "Свобода" заявила, что Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Источник РИА Новости в суде подтвердил эту информацию.