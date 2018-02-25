В ЛНР раскритиковали "хорватский сценарий" решения конфликта в Донбассе

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник раскритиковал силовые варианты решения конфликта в Донбассе, в том числе и по так называемому "хорватскому сценарию".

Ранее СМИ распространили информацию, согласно которой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что для возвращения территории Донбасса под контроль Украины рассматриваются три возможных сценария, в том числе и "хорватский сценарий".

Все названные сценарии подразумевают силовой путь решения конфликта, при чем в двух из них предлагается использовать международный контингент ООН.

"Парадоксально, что такие заявления о военных вариантах разрешения конфликта делает один из руководителей министерства, главная задача которого — проводить государственную политику по восстановлению мира на неподконтрольных правительству и пострадавших территориях", — заявил Мирошник РИА Новости.

По его словам, сценарий захвата исключительно силами украинской армии территорий Луганской и Донецкой народных республик — "априори проигрышный для Киева".

"В остальных двух — чрезвычайная надежда (военно-политического руководства Украины — Ред.) на сверхвозможности США, которые должны выступить на стороне Киева, с помощью международных сил "зачистить" Донбасс от политически неблагонадежных элементов и передать в руки правителю победившего Майдана", — отметил Мирошник.

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Представитель ЛНР уточнил, что приведенные Грымчаком сценарии вряд ли можно применить к Донбассу.

"Во-первых, население Луганской и Донецкой народных республики, как минимум в десять раз больше Сербской Крайны, которая кроме того, не имела общей границы с Сербией и могла рассчитывать только на крайне слабую помощь Милошевича. А говоря о Восточной Славонии, не стоит забывать, что она сначала была захвачена хорватами в ходе операции "Буря" летом 1995 года, а потом уже там была введена международная администрация", — пояснил Мирошник.

По его мнению, Грымчак надеется на то, что правительство США или ООН не только позволят украинским националистическим батальонам и ВСУ (вооруженные силы Украины) "беспредельничать" на территории Донбасса, но и предоставят международный военный контингент и "оставят 4 миллиона человек без внешней помощи, как минимум Российской Федерации".

"Это — украинские фантазии, еще более гипертрофированные, чем во снах (президента Украины) Петра Порошенко, и соответственно, еще менее сбыточные. Даже рассмотрение любого военного сценария грозит многотысячными жертвами с обеих сторон и жесточайшим столкновением вооруженных формирований, обладающих значительными запасами огневой и броневой мощи, и перерастанием в крупномасштабную войну, в которую могут быть втянуты многие государства и международные организации", — считает Мирошник.

Напомним, 24 февраля вступил в силу закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (закон о реинтеграции Донбасса)