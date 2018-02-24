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    Якубин о том, что изменит закон по Донбассу

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    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе (291)

    (обновлено: )26730
    Политолог Алексей Якубин заявил, что документ был задуман, как попытка перенять инициативу у "Народного фронта", особенно у Турчинова, который еще летом начал продвигать инициативу с этим законом.
    РИА Новости Украина

    "Петр Алексеевич получает возможность контролировать весь силовой блок в Донбассе. В том числе Нацгвардию и Нацполицию. Те силы, которые раньше контролировал Аваков", – отметил политолог, добавив, что Порошенко также усиливает контроль над торговыми потоками, которые идут в Донбассе. 

    В то же время, никаких социальных вопросов с точки зрения улучшения жизни граждан на неподконтрольных территориях этот закон не решает, уверен эксперт. 

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    "Этот законопроект усложняет реализацию политической части минских соглашений. … По сути, законопроект вводит идею отказа от переговоров с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области", – подчеркнул Якубин.

    Он также считает, что по миротворцам в Донбассе решение уже принято, сейчас ведутся переговоры о формате, но вопрос безопасности – это не обязательно решение конфликта. На Северном Кипре миротворцы ООН пребывают с середины 70-ых годов, но ситуация не разрешена, потому что нет политического решения, урегулирования. И в Украине, уверен Якубин, с политической частью есть определенные проблемы.

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