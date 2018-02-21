В Раде появилось новое объединение

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Сила закона", в состав которого вошли 24 народных депутата из большинства парламентских фракций. Об этом заявили сами участники данного объединения.

По словам народного депутата от фракции "Народный фронт" Геннадия Кривошеи, целью данного объединения является активизация работы государственной власти в интересах Украины, а именно — воплощение в жизнь уже принятых законов.

"Сегодня многие чрезвычайно полезные для украинцев законы приняты, но их выполнение по непонятным причинам задерживается. Количество таких ситуаций исчисляется сотнями. Мы принимаем законы, но не видим их реализации в жизнь. Мы хотим прекратить такую практику. Законы должны работать для людей. Сейчас модно говорить о том, что необходимо принимать разные популярные в обществе законы. Мы предлагаем для начала оглянуться на то, что уже принято, реализовать это, а потом идти далее", — заявил Кривошея.

По словам депутатов, объединение займется защитой основных значащих тем для украинцев – образования, медицины, эффективного управления государственными активами, развития промышленности, аграрного сектора, стабильности финансового сектора.

Как заявил народный депутат Андрей Антонищак, в настоящее время существует определенная дезорганизация ветвей власти в реализации принятых законопроектов.

"Есть случаи, когда законодательные инициативы искажаются Кабинетом министров, не выполняются вовсе. И к министру просто не можем попасть, записываешься в долгую очередь и тебя футболят, к нашим инициативам не прислушиваются. Кроме того, министры игнорируют заседания профильных комитетов Верховной Рады. Очень много наболевшего", — заявил депутат.

По словам народных депутатов, в скором времени объединением будет объявлен рейтинг инициатив, требующих скорейшего решения.

Напомним, Михаил Добкин создал новую партию.