В ГФС опровергли закрытие проекта Украины с ЕС

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Государственной фискальной службе не располагают информацией о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что пока не имеет такой информации", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что отправили финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС в декабре 2017 года.

"На сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", — отмечают в ведомстве.

Ранее стало известно, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.