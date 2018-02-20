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    В ГФС опровергли закрытие проекта Украины с ЕС

    (обновлено: )16202
    Как заявила пресс-служба Государственной фискальной службы, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно.
    Государственная фискальная служба Украины
    Государственная фискальная служба Украины/Facebook

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Государственной фискальной службе не располагают информацией о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

    "В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что пока не имеет такой информации", — говорится в сообщении.

    В ведомстве отмечают, что отправили финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС в декабре 2017 года.

    "На сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", — отмечают в ведомстве.

    Ранее стало известно, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

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